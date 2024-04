Travolge ciclista e fugge oltre confine, il pirata della strada bloccato dalla Gendarmeria

Un ciclista in gravi condizioni e un pirata della strada fuggito all'estero. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di giovedì sulla Consolare per San Marino. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 poco prima del confine con la Repubblica del Titano quando un cicloamatore, che procedeva in direzione monte, è stato travolto da un veicolo con targa sammarinese che dopo averlo scaraventato sull'asfalto ha proseguito la sua corsa attraversando la dogana e facendo perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme col personale del 118 che si è precipitato sul luogo dell'incidente e, viste le condizioni critiche del ferito, ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Nel frattempo, sulla Consolare, è intervenuta anche la Polizia Stradale che vista la situazione ha allertato la Gendarmeria sammarinese.

Il ciclista, di cui al momento non si conoscono le generalità in quanto trovato privo di documenti, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove le sue condizioni sono estremamente critiche. Le forze dell'ordine della Repubblica di San Marino hanno iniziato a dare la caccia all'auto pirata e, nel corso della mattinata, grazie ai sistemi di videosorveglianza sparsi sul territorio la Gendarmeria ha individuato l'automobilista e lo ha fermato.

SEGUONO AGGIORNAMENTI