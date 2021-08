Tremendo schianto in autostrada, 7 feriti di cui uno in gravi condizioni

Tremendo schianto in A14, nella mattinata di martedì, con 7 feriti di cui uno in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato poco prima delle 11.30 nella carreggiata nord a ridosso del casello di Rimini sud quando, per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati tre veicoli e un mezzo pesante. Ad avere la peggio è stato un 78enne al volante di una Fiat Panda che, dopo l'impatto, ha carambolato più volte con l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo. E' scattato l'allarme e, sul posto, si sono precipitati i mezzi del 118 ed è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza. Nel frattempo gli agenti della polizia Stradale hanno provveduto a bloccare il traffico per permettere ai soccorritori di operare. Il 78enne è stato intubato e, una volta stabilizzato, trasferito con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Gli altri 6 feriti, che viaggiavano su una Volkswagen Passat, una Lancia Delta e il conducente del mezzo pesante, sono stati invece trasportati al pronto soccorso di Rimini con lesioni di lieve entità. A causa del sinistro si è formata una coda di oltre 3 chilometri.