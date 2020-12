Tremendo schianto in autostrada, quattro i feriti nell'incidente

Pauroso schianto in A14, nella tarda mattinata di martedì, con pesanti ripercussioni sul traffico autostradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 11.15 in direzione di Bologna quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza del casello di Cattolica un'Audi, un minivan e un camion sono venuti a contatto. Ad avere la peggio sono state le due auto entrambe andate a schiantarsi contro il new jersey e con la prima che è andata a cappottarsi, terminando la propria corsa sulla corsia di sorpasso con le ruote all'aria, mentre il pulmino ha avuto il muso completamente distrutto seminando pezzi lungo tutta la carreggiata. E' scattato l'alalrme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti mentre, i sanitari, si sono occupati dei feriti. Per uno, il più grave del quale non sono ancora state fornite le generalità, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato d'uegenza al "Bufalini" di Cesena. Gli altri tre coinvolti, invece, con lesioni medie sono stati smistati negli ospedali riminesi. Per permettere i soccori ed effettuare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica, l'A14 è stata chiusa dalla polizia Autostradale in direzione nord causando lunghe code.