Tremendo scontro sulla via Emilia, automobilista trasportato al "Bufalini"

Dopo l'incidente mortale sulla Statale 16 Adriatica a Rimini e, sempre sulla stessa arteria, il furgone uscito fuori strada a Igea un terzo grave sinistro si è verificato sulla strade riminesi nella giornata di lunedì. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.30 lungo la via Emilia, nel territorio del comune di Santarcangelo, dova una Volkswagen Golf è entrata in collisione con un mezzo pesante all'altezza del cimitero. Ad avere la peggio è stato il guidatore dell'auto che, soccorso dla personale del 118, è stato poi trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale e si sono registrate gravi ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.