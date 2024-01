Violento scontro tra un furgone del trasporto disabili e un camion, i due autisti gravi in ospedale

Un grave incidente stradale si è registrato nella mattinata di lunedì (8 gennaio) sul territorio di Morciano di Romagna, lungo la via Ventena. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrati violentemente un furgone adibito al trasporto di persone diversamente abili e un camion che si occupa del trasporto dei rifiuti. Lo scontro è stato violento ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Ad avere la peggio l’autista, 60enne, alla guida del pulmino che è stato trasportato al Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Cure ospedaliere anche per l’autista del camion. Sul posto sono intervenuti oltre agli addetti del 118, il personale dei Vigili del fuoco e i Carabinieri di Morciano per i rilievi e la gestione del traffico. Al momento dell'impatto, il pulmino non stava ospitando dei passeggeri.