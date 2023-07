Violento scontro tra due utilitarie, auto distrutte e cinque persone rimaste ferite

Il bilancio è di due auto distrutte e di cinque feriti a seguito di un incidente stradale che si è registrato nella giornata di lunedì (31 luglio) in via Montescudo, nel territorio del Comune di Coriano. Nello scontro sono state coinvolte due utilitarie: una Fiat Seicento, con a bordo mamma, papà e due figli, e una Fiat Panda con una sola persona a bordo. Tutte e cinque le persone coinvolte sono rimaste feriti, ma non in situazioni critiche. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, è al vaglio della Polizia locale di Riccione. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 con il supporto dell’automedica, per prestare i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte.