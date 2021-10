Vola a terra con la moto sull'Adriatica: ferito un centauro, è grave al "Bufalini" di Cesena - FOTO

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica sulla strada statale 16 Adriatica, nel tratto di Cattolica. Erano da poco passate le 14.15 quando è giunta una chiamata al 118 che riferiva di alcuni motociclisti caduti sulla statale in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento, e su questo faranno luce i rilievi della Polizia Municipale, un gruppo di centauri stava percorrendo l'arteria in direzione di Rimini quando due moto sono volate a terra sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato un motociclista a bordo di una Kawasaki Ninja: i sanitari del 118, giunti sul luogo dell'impatto con ambulanza ed elimedica, gli hanno praticato le prime cure del caso per poi trasportarlo in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i soccorsi.