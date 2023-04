Volontario del servizio viabilità delle scuole centrato da un’auto, sbalzato dalla bici per oltre 13 metri

E’ stato centrato in pieno da una macchina mentre, in sella alla sua bici, transitava sull’attraversamento ciclo-pedonale di viale Ceccarini. L’uomo, 66 anni residente a Riccione, volontario per il servizio di viabilità del Comune presso le scuole primarie di Riccione Paese, è stato sbalzato lungo viale Ceccarini per oltre 13 metri. L’incidente è avvenuto alle 7,40 di questa mattina in prossimità dell’incrocio con viale Lamarmora: il riccionese è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di gravità 2.

Il conducente dell’autovettura, che viaggiava in direzione monte-mare, è un uomo di 91 anni, residente a Misano Adriatico, ed è rimasto illeso. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Riccione che hanno gestito la viabilità dopo l'incidente.