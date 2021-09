Incidenti stradali in calo, Raffaelli: "Merito dei controlli diffusi"

Nei primi otto mesi del 2021 diminuiscono gli incidenti stradali a Riccione, in provincia di Rimini. Da gennaio al 31 agosto 2021 i sinistri nel territorio comunale sono stati 284, di cui 193 con feriti (cinque molto gravi). Erano invece 389 gli incidenti del 2020, 105 in più, di cui una quindicina gravi, oltre 500 nel 2019. Il bilancio estivo è presentato dalla Polizia locale che sottolinea come in parallelo siano aumentati i controlli: in particolare "da giugno a fine agosto, in Viale Veneto quartiere San Lorenzo, una lunga strada rettilinea, con la presenza di dossi e ad elevata percorrenza di mezzi giornalieri, sono state rilevate una media di cinquanta sanzioni giornaliere con autovelox, erano il triplo all'inizio dell'anno", spiega il Comune. Nonostante l'alto flusso di traffico, "anche gli incidenti con feriti in viale Veneto, di cui uno mortale nel 2020, sono calati sensibilmente nel 2021, in linea con il resto del territorio". Sotto la lente un altro "punto caldo", monitorato con autovelox sulla Statale 16, in corrispondenza del locale "Spiller": nel 2021 anch'esso ha registrato una drastica riduzione di sanzioni. "L'attività di controllo sul territorio locale con particolare incidenza sulle strade a elevata percorrenza, con pattuglie o strumenti tecnologici, è un deterrente fondamentale per contenere le cause dei sinistri", sottolinea l'assessore alla Polizia locale, Elena Raffaelli. Infine, l'assessore ringrazia comandante e agenti "non solo per l'azione di controllo sulle strade- evidenzia- ma anche per l'attività di presidio della città messa in campo dalla primavera ad oggi in applicazione delle ordinanze della Questura per il contenimento dell'epidemia". Sono infine 450 gli agenti che hanno prestato servizio negli eventi da marzo 2021 e 1577 le pattuglie.