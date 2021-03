È ai nastri di partenza “Domani… Io? Percorsi Post Diploma”, ciclo di incontri di orientamento per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, rivolto a docenti e a tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Rimini. Una mappa per orientarsi fra i possibili percorsi di scelta al termine della scuola superiore.

Gli incontri, 6 in totale, si propongono di indagare i possibili percorsi di scelta una volta conseguito il diploma di Stato e rappresentano uno strumento utile in questo delicato periodo che stanno attraversando gli adolescenti e l’intero “mondo della scuola”. Si ritiene importante in un momento storico in cui le relazioni e i confronti si sono assottigliati, fornire un ulteriore ‘luogo’ di informazione e di scambio rivolto agli studenti del IV e V anno delle scuole di II grado. In tale contesto il progetto “Domani… Io? Percorsi Post Diploma” rappresenta un contributo significativo alla costruzione di una mappa completa delle opportunità esistenti, per confrontarsi con esperti e progettare il proprio futuro con consapevolezza e motivazione.

L’incontro di apertura del ciclo si terrà in data venerdì 12 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal titolo “Le opportunità post diploma tra Università, formazione superiore lavoro e imprenditoria” gli studenti e docenti interessati possono iscriversi individualmente al seguente indirizzo https://bit.ly/Iscrizione12Mar

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto, giunto alla terza annualità, di orientamento scolastico denominato “Scegliere Attivamente”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, frutto di una collaborazione che vede in prima linea la Provincia di Rimini - Ufficio Istruzione e Scuola, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, la Camera di Commercio della Romagna, la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini ed i numerosi partners che ne fanno parte.

Gli incontri a partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria, prevedono che gli ultimi 30 minuti siano dedicati alle domande che i partecipanti vorranno porre ai relatori. Studenti e docenti possono inoltre proporre argomenti e temi da approfondire, al fine di collaborare alla progettazione delle future attività, inviando una mail a eventi@scegliereattivamente.it o telefonando al 328 4688033.

Prezioso il contributo dei relatori e collaboratori per la realizzazione di “DOMANI… IO? Percorsi Post Diploma” fornito da: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna, Art-ER (Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna), Anpal Servizi ed Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna - Centro per l’impiego di Rimini.

Sarà possibile nel mese di Aprile programmare degli approfondimenti tematici con la realizzazione di incontri di approfondimento su argomenti e tematiche proposti dagli studenti

Per ogni incontro è necessaria l’iscrizione, si consiglia di iscriversi almeno 2 giorni prima di ogni incontro cliccando sul link indicato per ogni iniziativa.