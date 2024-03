Un convegno per parlare del futuro dello shopping nella Perla Verde

“Commercio: un’economia in trasformazione” è il titolo del convegno sul commercio cittadino che si terrà lunedì 8 aprile a partire dalle 14,30 al Palazzo del Turismo di Riccione. Un convegno fortemente voluto dalla sindaca Daniela Angelini in collaborazione con tutte le categorie economiche della città. Il dibattito sarà aperto dagli interventi degli esperti del settore Fabio De Ponti e Pio Parma, a cui seguiranno le riflessioni dei rappresentanti delle associazioni riccionesi e le conclusioni della sindaca Daniela Angelini.

Fabio De Ponti, consulente aziendale per la piccola e media impresa, tratterà il tema “Una sfida: quale grado di attrattività turistica presente e futura”. Pio Parma, Senior consultant area scenari e intelligence e Responsabile dello scenario turismo e cultura per The European House - Ambrosetti affronterà “Le grandi direttrici trasformative che impattano sul turismo e sui territori”.

I rappresentanti delle categorie economiche cittadine presenteranno un documento comune, mentre la sindaca Daniela Angelini rifletterà sulle prospettive per il commercio di Riccione.

“Il commercio - osserva la prima cittadina Angelini - è sempre in evoluzione. Credo sia giunto il momento di comprendere appieno in qualche direzione stia andando qui a Riccione e cercare orientarne lo sviluppo futuro. Lo shopping rappresenta un enorme valore aggiunto per la nostra destinazione turistica. Negli ultimi anni però sono emersi diversi limiti come la presenza di un’offerta non sempre adeguata alle aspettative di chi sceglie Riccione per gli acquisti o un numero troppo elevato di negozi sfitti. Sono tanti i temi che vale la pena di approfondire e lo faremo insieme agli esperti, ai rappresentanti delle categorie economiche e agli operatori che ringrazio per la collaborazione”.

Il convegno si terrà nel piano rialzato del Palazzo del Turismo lunedì 8 aprile a partire dalle 14,30. Ingresso libero.