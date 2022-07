Incontro in Comune a Riccione con la Polizia ferroviaria: "Patto di collaborazione per la sicurezza in città"

Si è svolto sabato mattina presso la Sede del Comune di Riccione un incontro tra la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla sicurezza Oreste Capocasa e la dirigente della Polfer Emilia-Romagna Annarita Santantonio accompagnata dal commissario capo Katia Lizzo e il vicecommissario Luciano Demitri della Polfer di Rimini.

“Si è trattato di un incontro conoscitivo - ha spiegato Daniela Angelini - ma siamo entrati anche nel merito di questioni operative. Insieme all’assessore Capocasa, che con la dott.ssa Santantonio aveva lavorato alla Polfer di Bologna, abbiamo trovato la massima disponibilità. Si è infatti ristabilito un patto di collaborazione sul tema sicurezza in città. Un lavoro quello del controllo della Stazione di Riccione da parte della Polfer già iniziato ma che proseguirà”.

Durante l’incontro si è affrontato il tema del rafforzamento della Polfer di Rimini anche in considerazione delle esigenze di Riccione e l’aumento di affluenza durante i mesi estivi. “Da parte della Polizia Ferroviaria – ha aggiunto l’assessore Capocasa, – abbiamo riscontrato il massimo e concreto contributo soprattutto per quanto riguarda i controlli e i fermi in Stazione. Proseguirà e sarà aumentata la collaborazione tra il nostro corpo di Polizia Locale e la Polizia Ferroviaria”.