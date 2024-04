Incontro pubblico, la sindaca Angelini e la giunta svelano i progetti per Alba, Marano e Spontricciolo

La sindaca Daniela Angelini e i componenti della giunta comunale di Riccione giovedì, 4 aprile, incontrano la cittadinanza alle 21 al bar Bianchi in viale D’Annunzio 171. Dopo l’incontro in Paese, il viaggio nei quartieri #riccionepartecipa prosegue con i cittadini di Alba, Marano e Spontricciolo. Durante l’incontro pubblico verranno presentati i progetti per la zona, gli interventi di riqualificazione, mobilità, decoro urbano e sicurezza.

Dopo l’appuntamento di domani, #riccionepartecipa proseguirà nel mese di aprile il 10 con i residenti e gli operatori di Porto-Dante-Ceccarini e il 17 con quelli di Riccione Due-Tre Villaggi.