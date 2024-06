Nove comitati di cittadini incontrano il sindaco: "Ha dato un 'no' categorico ai quartieri, netta divergenza con lui"

Parlano di "tensioni profonde" e "netta divergenza di visioni sulla partecipazione civica e sulle modalità di gestione amministrativa" i comitati di cittadini riuniti in coordinamento per incontrare l'amministrazione comunale, incontro che si è tenuto venerdì Palazzo Garampi tra il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il Coordinamento dei Comitati, rappresentante di nove comitati locali – Comitato Residenti Rione Clodio, Viserba punto e a capo, per l’ambiente di Rivabella, No alla variante SS16, Borgo Marina, Borgo San Giuliano, Associazione Quartiere 5, Ex – Questura e Quartiere Padulli e Covignano. Erano presenti anche gli assessori Mattia Morolli e Juri Magrini.

Spiega una nota dei comitati: "Il Coordinamento dei comitati, nato per ridurre la distanza tra amministrazione e cittadini e per cercare insieme all’amministrazione soluzioni alle problematiche cruciali che toccano la nostra città come la viabilità, la salvaguardia del verde, il decoro urbano e la sicurezza, ha espresso la necessità di una partecipazione più diretta alle decisioni amministrative proponendo alla Giunta azioni concrete come il reinserimento dei Quartieri quali luoghi di incontro e ponte tra le esigenze dei cittadini e le politiche amministrative. In particolare, ha proposto l'istituzione di un referente in Giunta dedicato al coordinamento con i Comitati, e la programmazione di incontri con scadenze predeterminate per discutere tematiche specifiche, esprimendo la volontà di attivare una maggior presenza del Sindaco e della Giunta nei diversi territori per ascoltare direttamente i cittadini".

I comitati accusano quindi il sindaco di "toni di irascibilità inaspettata". Per il comitato ai quartieri viene preferita la formula degli incontri informativi in cui le decisioni arrivano ai cittadini "come comunicazioni di servizio e dove le decisioni risultano già prese e non negoziabili", dice la nota. Che continua: "Da un’amministrazione che si professa ogniqualvolta, attentissima al verde ed alle tematiche ambientali e che accusa i predecessori per le modalità di urbanizzazione selvaggia adottate, ci piacerebbe vedere più dedizione e attivismo, nel sostenere la necessità di modifiche reali e concrete. Il Coordinamento dei Comitati esprime profonda delusione per il rifiuto dell'Amministrazione di prendere in considerazione le richieste presentate con validi argomenti, e per la mancanza di riconoscimento della loro rappresentatività".

Ed infine: "Sebbene rappresentino un significativo numero di cittadini, il Coordinamento dei Comitati è stato ignorato e sminuito, considerato inferiore rispetto alla legittimazione elettorale che, ovviamente, il sindaco possiede. Si ritiene opportuno ricordare a questa Amministrazione che il Sindaco dovrebbe incarnare l'unità e la rappresentanza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro preferenze elettorali. Essere Sindaco significa essere il punto di riferimento per l'intera comunità, operare per il bene comune e ascoltare tutte le voci, anche quelle discordanti e non far calare sui cittadini decisioni prese dall’alto e non condivise. Invece, con le sue parole, il sindaco ha dimostrato un atteggiamento divisivo, allontanandosi da quei principi fondamentali che dovrebbero guidare chi ricopre una carica pubblica".