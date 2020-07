Incontro tra il Sindaco Gennari ed il deputato romeno Mihai Alexandru Voicu

Il Sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, ha incontrato nei giorni addietro il deputato romeno Mihai Alexandru Voicu. L’esponente politico è stato eletto nel 2016 nella Circoscrizione Estero-Europa tra le fila del Partito Nazionale Liberale. L'incontro tra il Primo Cittadino ed il deputato era stato richiesto dal Consolato Generale di Romania a Bologna. Una visita di cortesia che si è svolta lo scorso giovedì 16 luglio e che è stata occasione per confrontarsi e discutere della presenza e dell'integrazione della comunità romena in città. Un cordiale scambio di battute tra i due con Mihai Voicu che spiegato che si soffermerà ancora in città, ha confidato infatti al Sindaco di aver pensato a Cattolica per trascorrere una vacanza ed aver scelto una struttura ricettiva che dallo scorso anno viene gestita da connazionali. “Ringrazio il Sindaco Gennari – ha detto il deputato Mihai Voicu – per l'opportunità di questo incontro e ringrazio tutta l'Amministrazione a nome dei miei concittadini. Mi sono fatto portavoce di una comunità che sul territorio di Cattolica conta circa 350 persone e che non mi ha segnalato nessun caso particolare di discriminazione. Abbiamo discusso anche di politiche ambientali e mi hanno favorevolmente colpito le azioni messe in campo per la riduzione dell'inquinamento, prime fra tutte quelle che vanno nella direzione del plastic free”. “È stato per me un onore – ha aggiunto il Sindaco Gennari – confrontarmi e colloquiare di vari temi. La nostra è una comunità che crede nelle politiche di integrazione. Auguro al deputato un buon soggiorno nella nostra città il cui punto di forza è proprio l'accoglienza”. Prima di congedarsi si è rinnovata da parte di entrambi la disponibilità ad essere punti di riferimento per i propri territori proseguendo nel mantenere e coltivare i rapporti istituzionali.

