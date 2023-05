Incremento dei casi di diabete in Italia, i massimi esperti si confrontano nel congresso di Riccione

In agenda 38 tra simposi, focus e talk con oltre 130 professori, ricercatori e docenti dalle principali facoltà di medicina d’Italia e d’Europa come moderatori o relatori, oltre a scienziati, uomini di cultura e intellettuali; 6 sessioni dedicate a farmaci, tecnologie o metodi già esistenti ma non ancora disponibili per il trattamento del diabete; 5 cerimonie di premiazione per i vincitori di borse di studio e progetti di ricerca. Questi i numeri di “Panorama Diabete”, forum multidisciplinare promosso dalla Società Italiana di Diabetologia con il tema “Prevedere per prevenire” che si terrà dal 21 al 24 maggio al Palazzo dei Congressi di Riccione, introdotto dalla cerimonia inaugurale con i saluti del Presidente, Angelo Avogaro, e del Presidente Eletto, Raffaella Buzzetti cui seguirà la prima sessione, “Il mondo post pandemico: dalla crisi nuove opportunità” con gli interventi di Massimiano Bucchi, Enrico Bucci, Ivan Cavicchi e Antonino Cartabellotta.

Cinque i fili rossi dei quattro giorni di lavoro: l’eccessiva urbanizzazione, che comporta uno stile di vita più sedentario, e l’inquinamento atmosferico tra le molteplici cause del notevole incremento dei casi di diabete in Italia, pari al 60% negli ultimi vent’anni; le nuove e più efficaci terapie per la cura del diabete, con un punto sui farmaci più innovativi, sia già disponibili che di prossima introduzione, che potrebbero modificare il corso della malattia e, in un futuro non lontano, di permetterne la remissione; la correlazione tra diabete e tumori, con una percentuale tra il 10 e il 15% dei pazienti oncologici con una diagnosi di diabete mellito e il 38% di quelli ricoverati che manifestano iperglicemia. Infine verranno discusse le cause della maggior incidenza di malattia cardiovascolare nelle persone con diabete e la necessità di adottare un corretto stile di vita, basato su di un’alimentazione equilibrata e sull’esercizio fisico quotidiano. Questi due fattori sono fondamentali per prevenire e trattare il diabete di tipo 2, fortemente correlato all’eccesso di peso e all’obesità al punto da venire definito con il nuovo termine di “diabesità”.

“Panorama Diabete di quest’anno – dichiara il presidente della Sid, Angelo Avogaro - racchiude in sé i concetti di come dovrebbe essere la Sanità del futuro: inclusiva e personalizzata. Ed è per questo motivo che ci siamo rifatti al concetto di Medicina delle 4 P di Leroy Hood: predittiva, preventiva, personalizzata e soprattutto partecipativa. Questi saranno i “punti cardinali” che seguiranno le varie relazioni nell’ambito del nostro convegno di Riccione”.

“Prevenzione, prevenzione e ancora prevenzione - dichiara il presidente eletto della Sid, Raffaella Buzzetti - è un concetto ormai fondamentale nella medicina, anche e soprattutto quando ci si riferisce alle malattie metaboliche come obesità e diabete. Prevenzione adeguata che deve, necessariamente, essere preceduta da un’identificazione dei soggetti a rischio. Predizione e prevenzione di obesità e diabete sono concetti fondamentali che saranno ricorrenti nel prossimo forum multidisciplinare promosso dalla Sid”.