Indagine "Ricoveri facili", assolta la Sol et salus da tutte le accuse

Nella giornata di martedì il giudice Monocratico del Tribunale di Rimini ha assolto la clinica privata Sol et salus dall'accusa di truffa aggravata ai danni della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'inchiesta sui "ricoveri facili". Secondo la tesi dell'accusa, infatti, l'azienda avrebbe percepito indebitamente dal Servizio sanitario nazionale dei rimborsi per ricoverare pazienti in regime di riabilitazione intensiva negli anni tra il 2010 e il 2012. Accettazioni che, sempre secondo l'accusa, venivano fatte senza l'effettiva necessità e solo con l’obiettivo di ottenere poi i rimborsi. L'azienda, difesa dall'avvocato Gian Paolo Colosimo, è stata ritenuta innocente nonostante la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero col giudice che ha ritenuto il fatto insussistente e, nella sua sentenza, ha disposto anche il dissequestro dei beni, pari a 6 milioni di euro, messi sotto sigilli all'epoca dell’inchiesta.