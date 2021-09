Indice di sportività 2021: Rimini sale in 28esima posizione

Rimini si posiziona al 28esimo posto nella classifica stilata da PtsClas per il Sole 24 ore e che dà conto dell’indice di sportività delle province italiane. Un risultato che vede il territorio riminese in crescita rispetto all’anno precedente che vedeva Rimini nella graduatoria generale in 40esima posizione. Guardando ai capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna, la graduatoria vede Bologna al 11° posto, Modena 21°, Rimini 28°, Ravenna 35°, Parma 41°, Ferrara 49°, Piacenza 50°, Forlì-Cesena 52°.

L’indice di sportività 2021, giunto alle 15esima edizione, è stato calcolato su 36 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura sportiva, sport individuali, sport di squadra e sport e società. Rimini si conferma ai vertici nella categoria “Sport e società”, dove si posiziona al secondo posto dietro Trieste. Guardando i singoli parametri, contribuiscono a consolidare il piazzamento il binomio sport-natura e turismo (2°), imprese per lo sport (5°) e formazione per lo sport (5°). Sul fronte delle “strutture sportive”, il territorio conferma la sua “attrattività grandi eventi italiani e internazionali” (2°) e l’attivismo legato alla presenza di enti di promozione sportiva (9°). Importante il dato sul numero di atleti tesserati Coni, che vede Rimini in 16esima posizione, prima tra i capoluoghi romagnoli. Sul fronte degli sport individuali, Rimini si conferma terra di motori (1°), oltre che di “sport outdoor” (3°). Gli sport di squadra sono trainati dal movimento del nuoto (26°), del tennis (27°) e dalla presenza di società dilettantistiche (20°).