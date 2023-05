Indino: "L'economia passa anche da concerti e divertimento. Ma basta pregiudizi sul turismo giovanile"

“Rileviamo ormai da un anno la continua crescita del movimento degli appassionati di musica di tendenza – dice Gianni Indino, presidente del SILB-Fipe Confcommercio della provincia di Rimini -, di giovani che amano la musica elettronica di qualità e seguono con partecipazione i propri artisti preferiti come Marco Carola, Loco Dice, Fisher, Hardwell, Circoloco, Charlotte de Witte".

Indino fa il punto in vista della stagione estiva. "In questo contesto il nostro territorio si sta facendo trovare pronto. Nonostante le grandi difficoltà delle imprese di intrattenimento da ballo nel periodo pandemico, i nostri imprenditori hanno rilanciato la sfida con investimenti importanti soprattutto nella creazione del palinsesto musicale: una programmazione che sta dando i suoi frutti. Basti pensare che nel periodo di Capodanno un festival di musica elettronica organizzato in Riviera, ha portato circa 5.000 pernottamenti per cinque notti sul territorio. Un segno evidente del successo delle scelte musicali e artistiche che si sono rivelate di grande richiamo, capaci di muovere verso la nostra destinazione turistica decine di migliaia di persone".

"Se da parte del governo e delle amministrazioni regionali ci fosse un sostegno per la riqualificazione e la ristrutturazione dei nostri locali, sarebbe un aiuto notevole per completare questa fase di rilancio. Da non dimenticare che come Silb abbiamo incontrato il governo nella persona del ministro Santanché che ha recepito parte delle nostre istanze inserendo il divertimento notturno nella promozione internazionale del nostro Paese facendo ballare in discoteca la “Venere di Botticelli”".

Da parte dei locali del territorio c’è grande attenzione alla proposta artistica per la stagione alle porte e grande voglia di attirare un pubblico di alto livello grazie a scelte di musicisti internazionali, per far sì che i giovani continuino a scegliere la Riviera di Rimini come meta ideale per la vacanza dedicata a divertimento, musica, ballo.

"Ma poi, che tipo di accoglienza avranno questi giovani - si interroga indino -. Li aspetterà la solita diffidenza che accompagna chi viene qui per divertirsi e vivere la notte insieme agli amici o l’attenzione che meritano i giovani turisti di oggi che saranno i turisti con famiglia al seguito di domani?".

"Non possiamo pensare che il “vero turista” sia solo quello che rappresenta il modello ideale, con ottima capacità di spesa, alla ricerca del relax, con poche pretese. Da sempre la nostra terra è sinonimo di musica e divertimento di tendenza, da sempre richiama i giovani e noi ora abbiamo la grande opportunità di rilanciare e fare crescere questo segmento turistico, di fare sentire bene gli ospiti che vengono a divertirsi richiamati dalle proposte dei locali, ovviamente rispettando le regole. Parlo di quei giovani provenienti da tutto il mondo che in questo momento, anche per le condizioni meteo più favorevoli, stanno riempiendo ad esempio Palma di Maiorca e le Isole Baleari".

"Da una recente analisi, troviamo ancora i nostri locali ai vertici delle classifiche mondiali delle discoteche più gettonate - conclude Indino -. Non perdiamo questa occasione di forte rilancio. Per riuscirci, è opportuno rivedere i pregiudizi che spesso accompagnano il turismo giovanile: pregiudizi, perché i giovani hanno una notevole capacità di spesa dovuta al fatto di non dover pensare ai costi fissi del quotidiano, hanno voglia di cose belle e di cose buone, siano esse musica, gastronomia, alberghi, capi di abbigliamento. La Riviera di Rimini, trainata dagli investimenti dei locali più alla moda pronti a mettere in piedi palinsesti musicali di livello mondiale, è in grado di offrire questa qualità. La bella gioventù non mancherà in Riviera: facciamoci trovare tutti pronti ad accoglierla al meglio”.