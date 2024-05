Indino incontra il Prefetto: "Microcriminalità, abusivismo e contraffazione sono elementi da contrastare"

In occasione dell’undicesima edizione della Giornata “Legalità, ci piace” di Confcommercio, l’appuntamento annuale dell’intero sistema confederale contro ogni forma di illegalità, il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino è stato ricevuto dal Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano. Nell’ambito del dialogo costante con le istituzioni e con tutti gli enti impegnati nella lotta alla criminalità, il presidente provinciale di Confcommercio ha presentato questa iniziativa di sensibilizzazione e confronto, portando al tavolo della rappresentante del Governo sul territorio le istanze degli associati.

“Con questa iniziativa dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della legalità - spiega Indino - Confcommercio porta all’attenzione dell’intera nazione questi importantissimi argomenti, che come associazione ci vedono coinvolti quotidianamente attraverso il costante e proficuo confronto con le istituzioni e i rappresentanti delle forze dell’ordine. L’incontro di oggi con il Prefetto di Rimini, che ringrazio per la disponibilità, è stato prima di tutto l’occasione per esprimere riconoscenza alle donne e agli uomini che si impegnano ogni giorno nella lotta alla criminalità in tutte le sue forme. Dal punto di vista delle imprese, fenomeni illegali come contraffazione, abusivismo, pirateria, furti, rapine, taccheggio, fino alle estorsioni, all’usura, alla corruzione, alle infiltrazioni della criminalità organizzata, alterano la concorrenza, comportano la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Tutte le istituzioni, ma anche le categorie economiche e la cittadinanza, devono procedere unite per contrastare questi fenomeni. Per questo come rappresentanti di categoria, ci uniamo alle richieste sostenute dal sindaco di Rimini, Sadegholvaad, per una implementazione adeguata e strutturale degli organici delle forze dell’ordine sul nostro territorio".

"La provincia di Rimini - conclude - è un territorio con specificità molto particolari, sia per la complessità e la diversità delle varie aree che la compongono, sia perché per lunghi mesi diventa un’autentica metropoli. Ordine pubblico, sicurezza percepita, microcriminalità, abusivismo e contraffazione sono elementi da contrastare, a maggior ragione per una località turistica da milioni di presenze, ma anche per il buon vivere quotidiano nei periodi di minori flussi turistici. Il territorio ha bisogno del grande lavoro sulla sicurezza portato avanti dalle forze dell’ordine, così come non può prescindere da una fitta rete di videosorveglianza integrata, progetto che come Confcommercio portiamo avanti da anni insieme alle istituzioni nazionali e locali con diversi Protocolli d’intesa. La cultura della legalità è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei territori e la legalità è imprescindibile per poter vivere e lavorare con serenità. Ringraziamo dunque il Prefetto Rosa Maria Padovano per averci ascoltato, in questo come in tutti gli altri confronti sul tema”.