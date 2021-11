Indino (Silb): "Discoteche aperte anche in zona gialla o arancione col Super Green Pass"

Brinda al successo Gianni Indino, presidente del SILB dell’Emilia Romagna, dopo le anticipazioni sul nuovo decreto per il contenimento del Coronavirus che potrebbe permettere ai locali di continuare a far ballare anche in caso di passaggio alla zona gialla o arancione. Una decisione che arriva dopo l'introduzione del Super Green Pass obbligatorio per chi vuole accedere ai locali notturni e che, adesso, permette ai titolari delle discoteche di poter programmare il futuro delle loro attività in maniera più certa. “Ora che con le anticipazioni rese note sul nuovo Decreto è stato dato un indirizzo sul futuro delle imprese di intrattenimento da ballo – dice Gianni Indino - è il momento di dimostrare la nostra professionalità, di prenderci le nostre responsabilità, con attenzione e scrupolosità. Dal 6 dicembre nei nostri locali entreranno solamente i possessori del Green pass rafforzato. Avranno dunque accesso i soli vaccinati e guariti dal Covid: una decisione che potrà anche essere propedeutica ad un’accelerazione delle vaccinazioni. Noi, come gestori, possiamo contribuire a contenere il rialzo dei contagi che purtroppo ci confermano i dati di questi giorni, stando attenti nel momento dei controlli e facendo rispettare le regole. Siamo gli artefici del nostro destino e non possiamo sbagliare. Il SILB nazionale si è battuto con forza e ha ottenuto un grande risultato, quello di poter tenere aperti locali da ballo e discoteche anche in caso di passaggio in zona gialla o arancione. Un risultato che, se verrà confermato con l’uscita del Decreto in Gazzetta Ufficiale, sarà fondamentale per poter programmare il nostro futuro senza lo spauracchio quotidiano di dover chiudere nuovamente i locali. Ringraziamo dunque la politica tutta: accusata di non averci tenuto in considerazione per lungo tempo, questa volta ha invece dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle nostre imprese".

"Ai miei colleghi - prosegue Indino - chiedo dunque un’ulteriore dimostrazione di responsabilità, ovvero di attenersi sempre agli impegni presi e ai protocolli sottoscritti, sanificando, controllando i titoli per gli accessi, mantenendo i distanziamenti e le mascherine ove dovute. Sono certo che tutto ciò possa dare un grande contributo a rendere le festività di Natale e di Capodanno sicure dal punto di vista epidemiologico e soddisfacenti dal punto di vista economico. Ricordo che questo periodo per le nostre attività vale il 20% del fatturato invernale. Per questo dovremo difendere con le unghie e con i denti quello che abbiamo conquistato: non possiamo permetterci nulla che non sia una corretta gestione delle serate per non vanificare ciò che di buono è stato fatto finora per ritornare a lavorare con continuità”.