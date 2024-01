Va al centro commerciale, indossa un giubbotto e tenta di uscire dal negozio senza pagarlo, arrestato

Nel pomeriggio del 15 gennaio, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di Tentato furto aggravato. Alle ore 17.35, una volante della Questura di Rimini è intervenuta al centro commerciale “Le Befane”, dopo una chiamata giunta al Numero Unico di Emergenza 112 - Nue, nella quale veniva segnalato un giovane che si era impossessato di un giubbotto senza pagarlo.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso i contatti con il richiedente, un addetto alla vigilanza di un noto esercizio commerciale, il quale ha riferito che, poco prima, aveva notato un giovane che si dirigeva verso i camerini con un giubbotto in mano, ma poco dopo ne usciva senza. A questo punto ha deciso di seguirlo mentre si dirigeva verso l’uscita e una volta oltrepassate le barriere antitaccheggio si è attivato il sistema di allarme acustico.

L’uomo è stato fermato dall'addetto della vigilanza, il quale ha così constatato che era stata rimossa una delle placche antitaccheggio, facendo scattare l’allarme acustico delle barriere e inoltre aveva indossato il giubbotto prelevato dagli espositori, sotto il proprio. In considerazione dei fatti accaduti, si è proceduto all’arresto del soggetto in attesa del giudizio direttissimo atteso in queste ore.