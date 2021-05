Industriali e cooperative insieme per creare hub vaccinali in Romagna

Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna insieme per creare hub vaccinali interaziendali nelle tre province romagnole. Visto che le linee guida della Regione non prevedono una diffusione di punti sul territorio, luoghi dove si possano vaccinare circa 500 persone al giorno, industriali e cooperative sono al lavoro per trovare gli spazi adatti e in queste ore stanno raccogliendo le manifestazioni di interesse, per partire indicativamente verso l'inizio di giugno. L'iniziativa, spiega Confidustria Romagna, "risponde a uno sforzo collegiale per accelerare il ritorno a una nuova normalità, vaccinando in primis i dipendenti delle associate che ne faranno richiesta e mettendo poi a disposizione gli hub per le imprese del territorio".