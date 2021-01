Industrie Valentini, Piccinini (M5S): "La Regione dia certezze ai lavoratori. In campo ogni sforzo"

La capogruppo dei 5 Stelle ha presentato un'interrogazione in Regione: "Un patrimonio storico e industriale da non disperdere"

Assicurare un futuro occupazionale ai lavoratori delle industrie Valentini: è quanto chiede con un’interrogazione presentata alla giunta regionale Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle riguardo alla crisi dell’impresa riminese che rappresenta una realtà di rilievo nel settore del legno e il cui tavolo di confronto con azienda, sindacati ed enti locali, è in programma proprio mercoledì in Regione.

"Crediamo che sia necessario mettere in campo ogni sforzo perché questa importante e storica realtà dell’industria romagnola possa avere un futuro produttivo anche attraverso passaggi di proprietà e nuovi investitori – spiega Silvia Piccinini – La priorità deve essere quella di tutelare i lavoratori che da giugno dello scorso anno si trovano in cassa integrazione e ancora oggi non hanno certezze sul loro futuro".

La conclusione dei nove mesi di Cig (cassa integrazione), partita l’8 giugno 2020, è fissata per il 7 febbraio, data entro la quale sarà indispensabile definire quale sarà il futuro dell’azienda e dei quasi duecento lavoratori, sommando ai dipendenti diretti anche quelli di altre imprese che svolgono la propria attività nei reparti delle Industrie Valentini. "Quello che auspichiamo è che dal tavolo convocato per oggi (mercoledì, ndr) in Regione possa emergere una prospettiva di rilancio seria che possa dare certezze lavorative ed occupazionali a questa storica azienda", conclude Silvia Piccinini.