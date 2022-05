Infastidisce i clienti di un locale, aggredisce i militari e poi evade dai domiciliari: arrestato

I Carabinieri della Tenenza Carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto un 60enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nella circostanza, i Carabinieri, su richiesta al numero di emergenza 112, si sono portati in un esercizio commerciale dove un uomo, dopo aver infastidito i clienti, si è dato alla fuga. I militari, giunti celermente sul posto, sono riusciti a rintracciare l’indagato che, in evidente stato di agitazione, ha assunto un atteggiamento violento spintonando e facendo cadere a terra uno di loro che riportava lievi lesioni. L’uomo una volta bloccato è styato condotto in caserma e tratto in arresto.

L’uomo, in attesa del rito direttissimo di lunedì mattina, è stato collocato in regime degli arresti domiciliari nella sua abitazione ma, incurante della misura disposta dall'attività giudiziaria, è stato sorpreso in strada dai carabinieri che lo hanno tratto in arresto per evasione. Per evasione è stato arrestato un 43enne che sottoposto al regime degli arresti domiciliari, una volta disfattosi del braccialetto elettronico, aveva lasciato la sua abitazione venendo però sorpreso dai carabinieri per le vie di quel centro.