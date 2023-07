Un'infermiera di Rimini vince la selezione e ora sogna di diventare “Miss Mamma Italiana 2023”

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, al “Paradise Beach” di Gabicce Mare, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Elena Lanfranchi, 29 anni, infermiera, di Rimini, mamma di Riccardo Leone di 1 anno.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad Alice Barbieri, 46 anni, titolare di uno studio tecnico, di Misano Adriatico, mamma di Arianna ed Alessia, di 14 e 10 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a Diana Scuccimarra, 66 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni.

Le miss premiate

Queste le altre Mamme premiate che, insieme ad Elena Lanfranchi, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina:

- “Miss Mamma Italiana Radiosa” Serena Pagliarani, 41 anni, dipendente comunale, di Savignano sul Rubicone (FC), mamma di Giada di 10 anni;

- “Miss Mamma Italiana Solare” Manuela Malagrida, 37 anni, casalinga, di Santarcangelo di Romagna (RN), mamma di Aurora e Martino, di 8 e 2 anni;

- “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Claudia Maria Delnegro, 37 anni, impiegata bancaria, di Brugherio (MB), mamma di Giulia e Tommaso, di 4 ed 1 anno.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Elena Cerchiaro vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold 2022”.