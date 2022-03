Le infermiere del reparto di Geriatria fanno squadra e consegnano un carico di aiuti per l'Ucraina

Per l'emergenza in Ucraina le infermiere del reparto di Geriatria dell'ospedale Infermi di Rimini hanno donato di loro iniziativa 498,40 euro, raccogliendo una lunga serie di prodotti utili. Il materiale è stato consegnato presso il Post Service di Rimini (via Tripoli 165A), che ha gentilmente offerto i locali per un punto raccolta organizzato dall'associazione "Team Bòta" di Rimini, che è riuscita a chiedere e ad ottenere un corridoio verde per arrivare al confine con l’Ucraina e per poter far arrivare 7 furgoni pieni di materiale vario all’interno del paese.

Il gesto di queste infermiere si unisce a quello di molti altri che stanno contribuendo alla causa. Nel dettaglio si è proceduto con le seguenti consegne: carta igienica, 350 pannolini, pannoloni per adulti, fazzoletti, shampoo, bagnoschiuma, spazzolini da denti, acqua ossigenata, pacchi siringhe, pacchi assorbenti, cotone idrofilo, generi alimentari e una lunga serie di scatole di medicinali.