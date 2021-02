Infiltrazioni del crimine organizzato nel tessuto economico, maxi operazione di Finanza e carabinieri

In corso di esecuzione 9 misure cautelari personali, di cui 3 in carcere ed il sequestro preventivo ai fini della confisca di beni per circa 9 milioni di euro

E' scattata all'alba di mercoledì l'operazione "Never dream" di carabinieri e Guardia di Finanza che, oltre a Rimini, ha interessato le province di Pesaro, Vibo Valentia, Varese, Monza Brianza, Bari. Militari dell'Arma e Fiamme Gialle hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Rimini che ha disposto 9 misure cautelari personali, di cui 3 in carcere ed il sequestro preventivo ai fini della confisca di beni per circa 9 milioni di euro nei confronti di un sodalizio criminale con base nel riminese, ma con ramificazioni e interessi economici anche nelle Marche, in Calabria, in Lombardia e in Puglia.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della giornata.