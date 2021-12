Infiltrazioni mafiose in Riviera, il sindaco: "Alta l'attenzione nella filiera turistica"

L'operazione Paper Moon 2 della Guardia di Finanza che ha sventato infiltrazioni camorristiche nel settore ricettivo riminese richiamano "la necessità di tenere altissimo il livello di attenzione verso i tentativi della malavita organizzata di orientare il loro interesse verso territori come il nostro, approfittando anche della grave crisi economica che la pandemia sta alimentando nel mondo delle imprese e aziende, specie della filiera turistica messa in ginocchio nell'ultimo biennio". Lo dice il sindaco Jamil Sadegholvaad, ringraziando il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini e la Procura e parlando di una "operazione di rilievo che segue inchieste e interventi analoghi, portati avanti in questi anni da parte di inquirenti e investigatori sull'intera area regionale". In questo scenario, aggiunge il primo cittadino riminese, "voglio rimarcare il ruolo delle istituzioni. Devono fare la loro parte. A cominciare dal promuovere e organizzare iniziative coordinate". La scorsa primavera, intanto, "abbiamo rinnovato il protocollo sull'Osservatorio contro la criminalità organizzata, un progetto che consente di approfondire le dinamiche della criminalità organizzata nel territorio riminese, promuovendo la consapevolezza e conoscenza del fenomeno". Per Sadegholvaad è "questa la strada che dobbiamo seguire perché essa si combatte sul doppio versante dell'azione repressiva e di una sensibilizzazione culturale che deve mettere in evidenza i pericoli e i devastanti danni al tessuto sociale e economico che può fare la criminalità organizzata".