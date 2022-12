Mondo dell'informazione in lutto, addio alla storica voce di Radio Sabbia e di Radio Rimini

Mondo dell’informazione in lutto per la scomparsa di Katia Galassi, ex conduttrice e direttrice di Radio Sabbia, emittente riccionese. Se ne è andata a soli 63 anni, dopo una lunga carriera come speaker radiofonica, anche alla guida di Radio Rimini. A ricordarla proprio Radio Sabbia con un messaggio di cordoglio sui social. “Buon viaggio Katia”. Negli ultimi anni aveva gestito uno studio per la realizzazione e la vendita di pubblicità sonora e grafica. Aveva anche lavorato per la Publiphono, da sempre punto di riferimento sulle spiagge.

Sono in tanti ad averla ricordata in queste ore. “Ciao Katia, una professionista con la quale ho avuto l’onore di condividere parte del mio tempo trascorso a Radio Sabbia”, sono i tanti messaggi sui profili social dell’emittente. “Era una voce meravigliosa”. E ancora: “Mi hai insegnato tante cose nel modo di fare radio”.

La veglia di preghiera è stata definita per lunedì (12 dicembre) alle 20,30 alla chiesa San Martino Vecchia. La sepoltura martedì (13 dicembre), alle 15, sempre nella chiesa di corso fratelli Cervi a Riccione.