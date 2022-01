In cerca di informazioni durante la pandemia, l'Urp del Comune raggiunto da 15mila telefonate

L’attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rimini si conferma punto di riferimento per le richieste di informazioni e contatto col cittadino. Un’attività che il front-office di Piazza Cavour ha potuto svolgere, nel secondo anno di pandemia, senza particolari interruzioni, a differenza di quanto accaduto nel 2020 quando, a causa del lockdown, l’ufficio è rimasto chiuso al pubblico per circa tre mesi.

Sono state in tutto 15.305 le telefonate ricevute nel 2021 e si sono concentrate soprattutto sugli obblighi per i cittadini legati all’andamento della pandemia, oltre alle consuete domande sulle modalità di erogazione dei servizi, i procedimenti, le scadenze e in generale il dettaglio sulle competenze e le funzioni dei singoli uffici, le autocertificazioni da compilare e ancora sulle diverse agevolazioni, i buoni economici da sfruttare e i servizi offerti per i cittadini.

In particolare, per il secondo anno consecutivo l’attività degli informatori dell’Urp si è concentrata sullo Spid, il sistema pubblico di identità digitale eseguendo, nel corso del 2021, 1493 attività legate alle credenziali spid, incluso il riconoscimento allo sportello. Tramite appuntamento, nella giornata del giovedì pomeriggio l'ufficio ha aiutato a registrare circa 140 persone al portale Lepida.it. Il servizio è ancora attivo il giovedì pomeriggio. Attraverso il servizio di facilitazione, il martedì mattina nella sede del Laboratorio Aperto, sono state offerte circa 30 ore di assistenza all'uso dello spid (come accedere con lo spid ai vari portali della pubblica amministrazione in particolar modo al fascicolo sanitario, come scaricare e usare l'app di Lepida, come ricaricare i propri documenti scaduti o variare la password). Anche questo servizio è ancora attivo.

Fra i numeri più rilevanti riferiti ai servizi offerti dall’Urp nel corso dell’anno che si è appena concluso, quelli di Whats Urp, il canale di comunicazione mobile interattivo per rendere più semplice e tempestiva l’informazione che ha lo scopo di trasmettere via cellulare info di interesse della città e di pubblica utilità e di contattare direttamente l’Urp per ricevere informazioni e presentare segnalazioni. Sono state 6.600 le interazioni con i singoli cittadini, 2.200 le informazioni ricevute dai cittadini e 4.400 le segnalazioni che i cittadini hanno fatto attraverso questo canale.

Altro canale attraverso il quale sono pervenute segnalazioni all’urp è la piattaforma Rilfedeur (il sistema di gestione informatico che permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate ) che ha ricevuto, nel 2021, 6752 segnalazioni dalle diverse piattaforme web e social messe in campo, di cui 3229 pervenute tramite whatsapp, 1182 attraverso mail, 860 attraverso l’app Rilfedeur, 640 dal web rilfedeur, 492 via telefono, 158 allo sportello, 147 attraverso la polizia Locale e 44 da facebook.