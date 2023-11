Informazioni per energia, gas e fibra, in città fa esordio il nuovo Spazio Enel Partner

E’ stato inaugurato a Riccione un nuovo Spazio Enel Partner, in viale Emilia 35/A, per proporre tutte le soluzioni più convenienti in ambito dell’energia elettrica, del gas, della fibra e dell’efficienza energetica. Il negozio sarà un nuovo punto di riferimento per gli abitanti di Riccione e di tutte le zone limitrofe, e offrirà competenza, professionalità e consulenze specifiche per aderire alle migliori offerte e avere importanti opportunità di risparmio, anche in vista della imminente completa liberalizzazione del mercato.

Il nuovo Spazio Enel Partner è il decimo negozio gestito da Sofir Srl, azienda che ha una partnership consolidata con il Gruppo Enel. All’inaugurazione erano presenti Marcello Donato, responsabile Area Centro Nord di Enel Energia, Daniele Rosati, responsabile Indirect Store Area Centro Nord di Enel Energia e Giuseppe Acquaviva, Direttore Commerciale Sofir Srl.

“L’apertura di un nuovo Spazio Enel Partner a Riccione conferma la volontà di Enel Energia di essere presenti in maniera capillare sul territorio - afferma Marcello Donato –. In un periodo storico in cui i temi legati all’energia sono sempre più al centro di dibattiti e decisioni anche politiche, è importante per Enel essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, per fornire spiegazioni chiare ed esaurienti e proporre le migliori offerte e soluzioni anche per quanto riguarda la connessione internet e l’efficienza energetica”.

Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; attivazione di contratti Fibra, informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia.

Il negozio propone anche le offerte migliori sulla fibra ad altissima tecnologia e i prodotti di efficienza energetica (caldaie, clima, impianti fotovoltaici, smart home, colonnine di ricarica), soluzioni per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro; nello Spazio Enel Partner di Riccione i clienti avranno inoltre la possibilità di comunicare la lettura dei contatori; dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere o allacci temporanei, pagare fatture e richiedere rimborsi. Il nuovo Spazio Enel Partner sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15 alle 19.