Operaio rimane col braccio incastrato nella macchina per tagliare il vetro

Infortunio sul lavoro nella prima mattinata di martedì a Rimini con un operaio trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in una vetreria sulla Marecchiese dove, secondo i primi riscontri, il 49enne stava tagliando una lastra di vetro. Per cause ancora in corso di accertamento, il braccio dell'uomo è rimasto incastrato all'interno del macchinario ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Il personale del 115 ha provveduto a liberare il ferito per poi affidarlo ai sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nell'azienda, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e la Medicina del lavoro.