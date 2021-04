Precipita dal palo della luce, operaio portato al "Bufalini" in eliambulanza

Infortunio sul lavoro, nella mattianta di lunedì, a in una ditta di Campiano di Talamello dove un operaio è precipitato nel vuoto. L'uomo, un 58enne, secondo quanto emerso poco dopo le 10 stava effettuando la manutenzione a un palo della luce in legno quando questo ha improvvisamente ceduto. L'operaio è caduto a terra dopo un volo di circa 7 metri ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Le condizioni del ferito, seppur rimasto sempre cosicente, hanno impensierito i sanitari che hanno allertato anche l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, l'uomo è stato quindi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.