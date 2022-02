Operaio travolto e schiacciato dall'autocompattatore trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì con un operaio 30enne di origini marocchine trasportato d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per le lesioni riportate. Da una prima ricostruzione il ferito, dipendente di una cooperativa che si occupa della raccolta dei rifiuti, stava facendo il giro dei cassonetti in via Torconca. Dopo aver fermato l'autocompattatore è sceso dal mezzo per caricare il cassonetto e, per cause ancora in corso di accertamento, il furgone si è mosso travolgendolo e schiacciandolo contro a un muretto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118 ed è stata fatta decollare anche l'eliambulanza. Il ferito che, ha riportato un trauma da schiacciamento al torace e alle gambe, è stato stabilizzato sul posto e poi caricato sull'elimedica atterrata davanti al parco "Le Navi" per poi essere trasportato nel nosocomio cesenate dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per i rilievi di rito, e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.