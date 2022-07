Operaio travolto dalla scaffalatura, trasportato d'urgenza al "Bufalini"

Tanto spavento e una prognosi di 30 giorni per l'operaio 40enne che, nella mattinata di lunedì, è rimasto ferito in seguito al crollo di una scaffalatura nel magazzino. L’incidente is è verificato poco prima delle 10 a Taverna di Monte Colombo quando, per cause ancora in corso di accertamento, la paratia del soppalco avrebbe ceduto travolgendo l'uomo poi rovinato a terra dopo un volo di diversi metri e sommerso dal materiale immagazzinato. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 coi sanitari che hanno provveduto a liberare il ferito e a stabilizzarlo. In un primo momento le sue condizioni sono apparse molto serie ed è stata allertata l'eliambulanza da Ravenna che ha poi provveduto a trasportare il 40enne al "Bufalini" di Cesena. La situazione si è poi rivelata meno grave con l'uomo che è stato dimesso. Nel magazzino, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la Medicina del Lavoro.