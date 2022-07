Operaio precipita nel vuoto, interviene l'eliambulanza

Momenti di apprensione per un operaio che, nel tardo pomeriggio di giovedì, ha avuto un infortunio sul lavoro. L'incidente si è verificato poco prima delle 17 in un hotel di Riccione, nella zona delle Terme, quando per cause ancora in corso di accertamento l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 3 metri rovinando su una scala. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuto il 118 con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna in quanto il ferito, del quale non sono state fornite le generalità, presentava delle serie lesioni agli arti inferiori. Stabilizzato, è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità. Sul posto, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.