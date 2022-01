Infortunio sul lavoro, operaio trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita, un operaio 66enne rimasto ferito nella mattinata di martedì nella sede dell'Scm di Villa Verucchio. L'infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 10.45 nello stabilimento sulla via Marecchiese quando, dai primi accertamenti, l'uomo stava movimentando delle merci quando è stato colpito all'addome da un braccio meccanico. Soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, il 66enne una volta stabilizzato è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, nell'azienda sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Villa Verucchio e il personale della Medicina del lavoro.