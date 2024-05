Ingresso in diocesi del nuovo vescovo Domenico Beneventi: in piazza circa mille fedeli

Una bella giornata di sole a Pennabilli dove ieri ha fatto il suo ingresso nella nuova diocesi di San Marino-Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi, il vescovo che succede a Mons. Andrea Turazzi che aveva presentato atto di rinuncia per raggiunti limiti di età. Per la prima volta San Marino-Montefeltro celebra la presa di possesso di questa Chiesa da un nuovo vescovo predisponendosi a vivere questa solenne celebrazione non all’interno della Cattedrale bensì all’esterno.

Nella piazza sono stati accolti circa 800-1000 fedeli, vescovi, presbiteri, religiosi e religiose, autorità civili e militari, malati e una qualificata rappresentanza della Repubblica di S. Marino Grande entusiasmo fra la folla che lo si è notato dai frequentissimi applausi e le grida festose da parte dei più giovani e, segnatamente, ragazze e ragazzi dell’associazionismo che animano e vivono una celebrazione come un grande atto di fede.

Accolto all’inizio del centro abitato S.E. Mons. Domenico Beneventi è stato salutato dall’entusiasmo dei tanti giovani e meno giovani che lo hanno accompagnato fino al luogo della celebrazione. Dopo i rituali la Santa Messa è iniziata fra le manifestazioni di gioia di tutti i presenti. Dieci Vescovi hanno partecipato alla celebrazione ed il primo a prendere la parola è stato il Vescovo emerito, Mons. Andrea Turazzi che ha salutato il suo successore con queste parole “Caro Vescovo Domenico, è un giorno di reciproca e affettuosa consegna. Tu ti offri a noi (sei venuto in una terra così lontana dalla tua…) e noi ci consegniamo a te; ci fai spazio nel tuo cuore accogliendoci così come siamo (ma per migliorarci), con le nostre fragilità, la nostra storia, le nostre voci e le impronte lasciate sulle nostre contrade e nei nostri borghi da santi, peccatori e semplici cristiani".