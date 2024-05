Inguaiato dall'hobby del giardinaggio, nell'appartamento una serra di marijuana

L'hobby del giardinaggio è costato le manette a un 40enne riminese che, nel suo appartamento, aveva allestito una serra artigianale dove crescevano rigogliose delle piante di marijuana. L'uomo è finito nella rete dei carabinieri che, nella giornata di mercoledì, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'aspirante agricoltore sospettando che avesse messo in piedi un giro di spaccio. In una camera è così spuntata la serra dotata di tutti gli optional per la coltivazione dello stupefacente: lampade, sistema di ventilazione e fertilizzanti. In tutto erano una ventina le piante che, grazie alle amorevoli cure, crescevano rigogliosamente. Oltre a queste sono stati anche trovati 40 grammi di infiorescenze già essiccate. Informato del ritrovamento, il pubblico ministero di turno ha disposto l'arresto del 40enne che nella giornata di giovedì è stato processato per direttissima.