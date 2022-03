Inizia con i giovanissimi la Giornata Mondiale dell’Acqua 2022

Al cinema-teatro Tiberio di Rimini, davanti ad un pubblico di numerosi alunni delle scuole primarie, sia in presenza che collegate su piattaforma da tutte le province della regione Emilia Romagna, ANBI ER e i consorzi di bonifica associatihanno, di fatto, dato il via in anticipo di pochi giorni alla Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 prevista per martedì prossimo. L’occasione dell’incontro per approfondire con i giovanissimi le tematiche legate alla risorsa idrica e al suo valore è stata l’organizzazione dell’evento Acquateam , ideato da ANBI ER, in collaborazione con tutti i consorzi di bonifica associati, ed in partnership con Autorità Distrettuale del Fiume Po-Mite, Regione Emilia Romagna, Comune di Rimini e “Amarcort Film Festival”. Al centro dell’evento naturalmente il racconto coinvolgente dell’acqua alle giovani generazioni e l’approfondimento con i rappresentanti delle istituzioni delle tematiche legate alla risorsa idrica e alla sua gestione, la lotta alle plastiche inquinanti, il riciclo e soprattutto il valore dell’acqua per la crescita, lo sviluppo dell’economia, soprattutto agricola.

Parte fondamentale di tutti processi di possibile miglioramento sono infatti i comportamenti consapevoli e maggiormente virtuosi nei confronti dell’acqua, comportamenti ed azioni in grado di contribuire alla vita del pianeta e alla sua stessa esistenza. Particolarmente interessante si è rivelata l’interazione degli alunni e dei loro insegnanti con i relatori, in diretta, grazie alla pagina Facebook di ANBI Emilia Romagna. Nel corso dell’incontro il regista e produttore Federico Fiecconi ha presentato il corto di animazione realizzato per RAI YoYo dal titolo: “Acquateam, Otty e Marysun hanno bisogno del tuo aiuto”, sul tema del recupero degli inquinanti da plastica dalle acque. Acquateam ha visto gli interventi - moderati da Simona Meriggi (direttore artistico di Amarcort) e dal giornalista Andrea Gavazzoli - del presidente di ANBI Francesco Vincenzi , di Irene Priolo, Assessore all'Ambiente Regione Emilia-Romagna Meuccio Berselli, Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale fiume Po-Mite, Francesca Mattei, Assessore Patto per il Clima e il Lavoro, Agricoltura, Politiche per i Giovani Comune di Rimini Stefano Francia, Presidente Consorzio di Bonifica della Romagna.

“In questo periodo storico purtroppo caratterizzato da emergenze di ogni tipo impensabili fino a poco tempo fa – ha commentato il presidente del ANBI Francesco Vincenzi - anche la scarsità dell’acqua e la siccità che ne deriva è senz’altro una delle maggiori criticità che ci riguarda da molto vicino. Per questo credo sia fondamentale partire con le campagne di sensibilizzazione come quella di oggi già dalle giovanissime generazioni, fin dalle scuole Primarie, per informare e rendere più consapevoli i cittadini del domani”.