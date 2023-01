Inizia l'anno nuovo aggredendo gli agenti della Municipale, ubriaco in manette

Ha iniziato l'anno nuovo con un arresto l'albanese 30enne che, nella serata di domenica, ha aggredito gli agenti della Municipale di Bellaria. L'uomo, sotto l'effetto dell'alcol, ha iniziato a infastidire i clienti di un locale bellariese tanto che è stato chiesto l'intervento della Locale. Nonostante l'arrivo delle divise l'esagitato non si è calmato e, al momento dell'identificazione, si è scagliato contro gli agenti che non senza difficoltà sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Portato al comando è stato arrestato per resistenza e, dopo una notte in camera di sicurezza, il 30enne è comparso in Tribunale per il processo per direttissima. Difeso dall'avvocato Sonia Raimondi, davanti al giudice ha sostenuto di non ricordare quasi nulla di quanto accaduto e il magistrato ha convalidato il fermo. Chiesti i termini a difesa, l'uomo è stato rilasciato in attesa della prossima udienza.