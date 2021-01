Iniziano i lavori alla rete idrica vicino al teatro Galli

Martedì prossimo dalle ore 7.30 alle 18 verranno eseguiti da Hera lavori di bonifica degli allacci idrici degli edifici privati ubicati nel tratto di via Poletti, a Rimini, compreso tra il civico 18 e l’incrocio con via Sigismondo. Durante i lavori potranno verificarsi diminuzioni di pressione, alterazione del colore e interruzioni di fornitura dell’acqua, di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Durante l’intervento sarà chiuso il transito pedonale di via Poletti, garantendo comunque l’accesso da via Poletti o via Sigismondo alle attività ubicate lungo il tratto interessato dai lavori; per informare dell’interdizione del passaggio saranno collocati cartelli informativi ai due accessi della strada.

In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.