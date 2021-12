Iniziano i lavori sulla Ss16, mesi difficili per gli automobilisti: la Prefettura chiede massima attenzione

E' fissato per il prossimo mese di febbraio l'inizio dei cantieri sulla Ss16 Adriatica per realizzare le due rotatorie, una all'altezza della Consolare per San Marino e l'altra all'altezza di via Montescudo, che andranno a chiudere due buchi neri della viabilità riminese. Lavori che, secondo le stime, dureranno 18 mesi ma che allo stesso tempo porteranno delle criticità alla viabilità. Ed è proprio su questa problematica che, nella giornata di giovedì, il Prefetto di Rimini ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per un preliminare punto di situazione e per un complessivo esame delle possibili misure da porre in essere per mitigare -attraverso una efficace azione inter istituzionale- gli inevitabili disagi che andranno a verificarsi sui flussi veicolari e sulla circolazione in generale. È stata, pertanto, concordata la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento dinamico, nel quale verranno affrontate, oltre agli aspetti viabilistici, anche tutte le diverse questioni operative connesse all’andamento dei lavori.



Il Tavolo che si riunirà periodicamente in Prefettura vedrà la partecipazione, attraverso propri rappresentanti, del Comune di Rimini, Autostrade per l’Italia, Anas, Polizia Stradale, Provincia e Polizia Municipale di Rimini. L’organo tecnico in questione potrà essere integrato da altre Amministrazioni od enti che, di volta in volta in relazione all’evoluzione delle opere, saranno interessati dalle conseguenti attività di coordinamento. La partecipazione alla riunione di oggi, nel corso del quale sono state già elaborate le prime valutazioni anche per quanto concerne l’informazione alla popolazione, è stato esteso alla partecipazione dell’Ausl e Servizio Emergenza 118 e del trasporto pubblico locale (Start Romagna e Amr), atteso che l’organizzazione delle fasi dei lavori determinerà rilevanti criticità sulla viabilità di tutto l’ambito comunale con ricadute, in particolare, nell’area urbana di Rimini- ove sono già operativi altri cantieri- oltre che sulla stessa strada statale 16.