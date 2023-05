Iniziano i preparativi per la sfilata di Alberta Ferretti, tutte le info sulle limitazioni alla circolazione

E’ stata prevista dalle ore 7 di mercoledì mattina (24 maggio), fino alla 13 di sabato 27 maggio, una chiusura totale al traffico dell’intera area di Piazza Malatesta e della via Poletti. Una necessaria limitazione alla circolazione, per consentire l’evento denominato “Sfilata Alberta Ferretti”, previsto per venerdì 26 maggio.

In particolare il divieto di transito, previsto su ogni accesso della Piazza Malatesta, è esteso anche ai velocipedi e ai monopattini, fino alla Via Poletti compresa, dall’intersezione con la Via Sigismondo/Piazza Cavour.

L’ordinanza di viabilità temporanea della Polizia Locale prevede anche la creazione di un senso unico sulla via D’Azeglio, nel tratto della via verdi/Piazza Malatesta, fino alla via di Duccio, direzione di marcia consentita AN/RA. Una circolazione obbligatoria, per consentire ai veicoli provenienti dalla Via Verdi, l’immissione sulla Via d’Azeglio. Dalle limitazioni sono esclusi i mezzi autorizzati, di polizia, di soccorso e in servizio di emergenza.