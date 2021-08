Iniziati i lavori di asfaltatura del parcheggio tra via Marecchiese e via Montese

Al via anche la realizzazione del parcheggio ‘kiss and ride’ per la scuola il Volo

Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura del parcheggio presente su via Marecchiese, all’altezza della rotatoria con via Montese, in zona Padulli. L’intervento è parte del complessivo piano di manutenzione e risanamento del patrimonio stradale del Comune di Rimini, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, avviato nelle scorse settimane e che si completerà entro settembre, interessando quasi una quarantina di strade di tutto il territorio. Un piano di risanamento elaborato sulla base delle verifiche condotte da Anthea nell’ambito dell’attività di gestione della viabilità comunale su circa 700 km di strade del riminese.

Sono inoltre iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico ‘kiss and ride’ per la scuola dell’infanzia “Il Volo”, in via Ugo Bassi. L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso per la sosta rapida con ingresso e uscita da Via Ugo Bassi e avrà una capienza di circa 34 posti auto. Oltre agli stalli per le auto, l’area sarà attrezzata per essere accessibile e funzionale anche per le biciclette, anche con il posizionamento di apposite rastrelliere.