Iniziati i lavori di riqualificazione di Via del Mercato nel centro storico di Pennabilli

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha comunicato che sono iniziati i lavori di riqualificazione di Via del Mercato nel Centro Storico. Trattasi di rifacimento delle fognature sottostanti e la sostituzione della pavimentazione esistente, realizzata in cubetti di porfido, con bozze in selci di fiume. I lavori saranno eseguiti dall’impresa S.E.L. Società Edile Leontina snc di San Leo. Il Sindaco Mauro Giannini conferma che l’intervento sarà eseguito senza indebitare il Comune di Pennabilli.