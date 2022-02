Iniziati i lavori per la messa in sicurezza della frana di Mulazzano

Sono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione di via Bastioni a Mulazzano nel comune di Coriano dopo il movimento franoso che l’aveva interessata. Si sta procedendo con il drenaggio per portare via l’acqua ad una profondità di circa 4 metri, che sarà convogliata in un fosso esistente nelle immediate vicinanze, acqua che era poi stata la causa dell’instabilità della strada. Una volta ultimato il drenaggio verrà ripristinata la condotta fognaria e, in ultimo, si effettuerà il rifacimento del manto stradale. L’intero intervento è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per un ammontare complessivo di 50mila euro. Il termine dei lavori è previsto in un paio di settimane circa sempre che gli eventi atmosferici consentano agli operai della ditta incaricata di procedere regolarmente.

“Ringrazio – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi - gli uffici e gli operai perché in questo particolare periodo abbiamo diversi cantieri aperti sul territorio. Stiamo stringendo i tempi per rispettare le scadenze previste nonostante le grandi difficoltà di reperire i materiali necessari e di ogni genere. Contiamo nella collaborazione dei cittadini che vivono nelle zone interessate dai lavori e che apprezzeranno gli interventi una volta ultimati”.