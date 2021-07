Iniziativa benefica a sostegno della salute dei ragazzi dell’Associazione Rimini Smoke Box

Su iniziativa dei ragazzi dell’Associazione Rimini Smoke Box insieme al CAI Sezione di Rimini (Gruppi Sentieristica e Montagnaterapia) si è dato vita ad un importante quanto significativo evento volto alla nascita di una raccolta fondi per sostenere il reparto di Neuropsichiatra Infantile dell’Ospedale degli Infermi di Rimini, denominato “Muoversi insieme, per noi e l’ambiente: iniziativa benefica a sostegno della salute”. Si è voluto così organizzare una passeggiata escursionistica presso il nuovo sentiero CAI a Covignano di Rimini, inaugurato lo scorso maggio, dando vita ad una mattinata piena di amore per l’ambiente e il territorio, la cultura, lo sport, la solidarietà, l’inclusione e la salute. Quasi un centinaio di persone si sono mosse insieme per 3 ore, lungo un percorso di circa 6 Km con un dislivello di salita di 200 metri e una difficoltà di livello T (turistico). Con Il Gruppo Montagnaterapia del CAI Sezione di Rimini è stato possibile far partecipare alla camminata sul sentiero di Covignano, gli ospiti di Luce Sul Mare con l’ausilio delle speciali carrozzine Joelette per il trasposto di persone disabili su percorsi fuoristrada e di montagna, a testimoniare che sì: «da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano».



L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini, Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna, è stato reso possibile grazie al supporto di AUSL della Romagna, Rimini Soci Coop Alleanza 3.0, Carabinieri Forestali di Rimini e S.A.E.R. (Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS) di Rimini; nonché alla collaborazione con: Centro Studi AV & Partners, Chiocciola la casa del nomade, Ci.Vi.Vo. Rimini, Explora Campus, L’Umana Dimora Rimini, Luce sul Mare Soc. Coop. Sociale a.r.l. - O.N.L.U.S., MUSSS-CEAS-Centro visite del Parco Sasso Simone e Simoncello, Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, Romagna Slow, UISP Rimini, Valmatrek e Zambotrekking. Infine, ricordando di andare sulla piattaforma GoFunfMe (https://www.gofundme.com/f/muoversi-insieme-sosteniamo-la-sanita-pubblica) per donare, gli organizzatori vogliono ringraziare di cuore tutti coloro che hanno preso parte all’evento e che ha visto anche la presenza della Vicesindaca del Comune di Rimini, Roberta Frisoni.