Iniziative ed eventi turistici attrattivi, il Comune pubblica il bando per ricercare gli sponsor

Il settore turismo del Comune di Rimini ha pubblicato un bando per individuare sponsor interessati a sostenere l’organizzazione degli eventi e delle iniziative o dei progetti turistici che saranno organizzati dal Comune di Rimini nel biennio 2024/25, con l’obiettivo di reperire risorse aggiuntive per la copertura di parte dei costi di realizzazione degli eventi.

Allargare le potenzialità offerte dalla città di Rimini, città turistica 365 giorni all’anno, all’imprenditoria, ai soggetti privati e alle associazioni a beneficio della collettività è un’opportunità di grande valore e visibilità, anche grazie alla forte spinta propulsiva degli ultimi anni che ha visto la città sempre più protagonista sui media nazionali ed esteri anche grazie agli investimenti di rigenerazione urbana che hanno contribuito a portare il capoluogo oltre il segmento turistico tradizionale per essere attrattiva 12 mesi all’anno, dal Capodanno più lungo del mondo alla Notte Rosa.

Il coinvolgimento degli imprenditori e delle aziende private nella visibilità che deriva dagli eventi e dai progetti turistici è dunque un’opportunità apprezzata in un momento di crescita della città di Rimini nel posizionamento delle destinazioni turistiche capaci di innovarsi, in grado di generare valore per una sempre più sinergica e fattiva collaborazione in grado di allargare le potenzialità dei progetti e il business delle aziende che vorranno affiancarsi alle iniziative turistiche.

Nell’ultimo biennio (2022 e 2023) sono state 26 le sponsorizzazioni finanziarie da parte dei soggetti privati che hanno sostenuto, tramite il bando di ricerca delle sponsorizzazioni, le iniziative, gli eventi e i progetti turistici organizzati o promossi dal Comune di Rimini e 3 le sponsorizzazioni tecniche pervenute sotto forma di forniture gratuite di beni, servizi o altre utilità da parte di soggetti interessati a promuovere il proprio nome o la propria immagine aziendale associandolo alle iniziative organizzate.

Fra le opportunità di visibilità degli Sponsor, il posizionamento del logo aziendale in tutta la comunicazione prodotta, la possibilità di brandizzare, ove possibile, luoghi e spazi degli eventi attraverso totem, striscioni o strutture ad hoc, allestire info-point personalizzati.